У Криму за місяць винесли 7 вироків за відмову служити в армії РФ

З початку року відкрили, як мінімум, 52 кримінальні справи

В феврале в Крыму подконтрольные Кремлю суды вынесли семь новых приговоров за отказ служить в армии России. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Крымскую правозащитную группу Facebook.

Как отмечается, всего с начала оккупации на сайтах судов Крыма опубликована информация о как минимум 52 уголовных дела, открытых против крымчан за уклонение от службы в вооруженных силах Российской Федерации.

"С этой уголовной статьи крымчанам может грозить штраф в размере до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан (82 тысячи грн - КР), или принудительные работы на срок до 2-х лет, или арест до 6 месяцев, или лишение свободы на срок до 2-х лет", - говорится в сообщении.

В частности, "Первомайский районный суд" в 2018 году вынес четыре обвинительных приговора за "уклонение от призыва на военную службу в российской армии". Все дела рассматривала судья Анна Климова. Как минимум, двоих жителей Первомайского района оштрафовала на 6 и 7 тыс. гривен соответственно.

Также сообщается, что основная часть уже вынесенных крымчанам приговоров - штрафы от 5 до 80 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 2 до 33 тыс. гривен).

При этом, уплата штрафа не освобождает человека от обязанности служить в вооруженных силах. Как минимум один приговор - условное лишение свободы на срок 8 месяцев.

Напомним, ранее украинский омбудсмен заявила, что в оккупированном Россией Крыму незаконно находятся 34 гражданина Украины, на территории России - 35 украинцев и 24 военнопленных украинских моряка, незаконно захваченных в Керченском проливе в прошлом году.

РБК-Украина писало, что арестованный в анексованому Крыму правозащитник Эмир-Усеин Куку сообщил смерть десяти заключенных, которым вовремя не оказали медицинскую помощь.