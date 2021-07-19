У Криму вантажівка протаранила 5 автомобілів: є загиблі, в тому числі діти

П'ятеро людей загинули, в тому числі двоє дітей, і дев'ять отримали травми в окупованому Криму в результаті ДТП на трасі Севастополь - Ялта в Балаклавському районі. За попередніми даними, самоскид КАМАЗ вискочив на зустрічну смугу і протаранив п'ять автомобілів. У соцмережах опубліковані кадри події.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформаційну платформу "Крим Press" .

За попередньою інформацією, вантажівка КАМАЗ спочатку зіткнулася з автомобілями Mercedes і Daweoo. Потім самоскид протаранив Renault, який він протягнув близько 700 метрів. Далі під "удар" вантажівки потрапили Hyundai і Nissan. Після цього машина пробила дорожню огорожу і з'їхала в кювет.

В результаті ДТП п'ятеро людей загинули, в тому числі водій вантажівки і двоє дітей, які перебували в одному з легкових автомобілів. Травми отримали дев'ять осіб. Їх госпіталізували.

Попередня причина смертельно аварії - відмова гальм у вантажівки.

Telegram-канал Life Shot опублікував відео, як перед аварією КАМАЗ виїхав на зустрічну смугу і почав таранити машини. Деяким водіям вдалося ухилитися.