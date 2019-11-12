У Криму судитимуть жителя Севастополя за коментар в соцмережі

У анексованому Росією Криму судитимуть жителя Севастополя за коментар в соцмережі, яку російські силовики розцінюють, як "публічне приниження людської гідності". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу так званого "управління МВС Росії в Севастополі".

Як повідомляється, на коментар 31-річного чоловіка до публікації в одному з міських інтернет-спільнот звернули увагу співробітники Центру з протидії екстремізму.

"Тексти були спрямовані на дослідження для проведення лінгвістичної експертизи. За висновком експертів, в коментарях містилися висловлювання, що мають ознаки приниження людської гідності та спонукання до ворожих дій за національною ознакою", - йдеться в повідомленні.

Російські силовики повідомили, що чоловік зізнався у скоєному, "піддавшись негативним емоціям і не думаючи про можливі правові наслідки".

Тепер йому загрожує покарання у вигляді штрафу в розмірі від 10 до 20 тисяч, або громадські роботи на строк до 100 годин, або адміністративний арешт на строк до 15 діб.

"Матеріали адміністративної справи направлено в мировий суд Севастополя для розгляду та прийняття рішення", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше в Росії суд засудив шістьох кримчан до колонії суворого режиму по справі "Хізб ут-Тахрір". Засуджені отримали від 7 до 19 років ув'язнення.

Також РБК-Україна писало, що 9 листопада в Польщі на кордоні "Дорогуськ" затримали українського активіста і співробітника Секретаріату уповноваженого Верховної ради України з прав людини Ігоря Мазура. Затримання було проведене за запитом Росії.