ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Кримськотатарського бізнесмена Велиляева звільнили з СІЗО "Лефортово"

Новини » Суспільство    24.04.2019 - 14:23
Кримськотатарського бізнесмена Велиляева звільнили з СІЗО "Лефортово"
Фото: Ресуль Веліляєв (chobanzade.org)

Його відпустили під підписку про невиїзд

Кримськотатарського бізнесмена Ресуля Велиляева звільнили з московського СІЗО "Лефортово" під підписку про невиїзд. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крым.Реалии".

Кримськотатарський активіст Наріман Джеляль заявив, що Велиляева, швидше за все, відпустили під підписку про невиїзд.

"З чим це пов'язано, нам ще належить дізнатися, але достовірно відомо, що Ресуль ага відпустили з Лефортовського СІЗО. Припускаю, що, швидше за все, це підписка про невиїзд, тобто він буде знаходиться в Москві, поки триватиме слідство і суд", - сказав Джеляль.

Нагадаємо, 26 квітня в Білогірську російські силовики вторглися в будинок бізнесмена Ресуля Велиляева, обшукали його магазин "Гузель" і офіс фірми "КримОпт". Після цього, бізнесмена одразу вивезли з території анексованого півострова.

Офіційно Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу проти дистриб'юторської компанії "КримОпт", яка належить бізнесмену. Його звинувачують статті 238 Кримінального кодексу Росії - виробництво, зберігання або збут товарів, що не відповідають вимогам безпеки. Компанія з 1997 року активно співпрацює з українськими виробниками та розповсюджує їх продукцію на території півострова.

Пізніше стало відомо, що Велиляева утримують у Лефортовській в'язниці у Москві (Російська Федерація). В Лефортово його відправили за нібито знайдені в належним йому магазині прострочені продукти.

 

У Криму через санкції можуть зупинитися винзаводи Кримські татари будуть у "конструктивній опозиції" до нового президента, - Джемілєв
Вибори 2019 Результати виборів президента України Вибори 2019: як пройшов другий тур голосування
Новини України Крим
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся