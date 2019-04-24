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Крымскотатарского бизнесмена Велиляева освободили из СИЗО "Лефортово"

Новости » Общество    24.04.2019 - 14:23
Крымскотатарского бизнесмена Велиляева освободили из СИЗО "Лефортово"
Фото: Ресуль Велиляев (chobanzade.org)

Его отпустили под подписку о невыезде

Крымскотатарского бизнесмена Ресуля Велиляева освободили из московского СИЗО "Лефортово" под подписку о невыезде. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым.Реалии".

Крымскотатарский активист Нариман Джелялов заявил, что Велиляева, скорее всего, отпустили под подписку о невыезде.

"С чем это связано, нам еще предстоит узнать, но достоверно известно, что Ресуль ага отпустили из Лефортовского СИЗО. Предполагаю, что, скорее всего, это подписка о невыезде, то есть он будет находится в Москве, пока будет длиться следствие и суд", - сказал Джелялов.

Напомним: 26 апреля в Белогорске российские силовики вторглись в дом бизнесмена Ресуля Велиляева, обыскали его магазин "Гузель" и офис фирмы "КримОпт". После этого, бизнесмена сразу вывезли с территории аннексированного полуострова.

Официально Следственный комитет России возбудил уголовное дело против дистрибьюторской компании "КримОпт", которая принадлежит бизнесмену. Его обвиняют статью 238 Уголовного кодекса России - производство, хранение либо сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности. Компания с 1997 года активно сотрудничает с украинскими производителями и распространяет их продукцию на территории полуострова.

Позже стало известно, что Велиляева удерживают в Лефортовской тюрьме в Москве (Российская Федерация). В Лефортово его отправили за якобы найденные в принадлежащим ему магазине просроченные продукты.

 

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