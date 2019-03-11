Кримські музейники не приїхали в Амстердам на суд по "скіфському золоті"

Представник компанії заявила, що "ці цінності стали частиною політичної гри, що є неприпустимим"

Представители крымских музеев не принимают участия в заседании Апелляционного суда Амстердама на слушании по делу "скифского золота". Об этом сообщила в Facebook первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джеппар.

В компании, которая представляет крымские музеи, заявили, что "эти ценности стали частью политической игры, что является недопустимым". Джеппар подчеркнула, что Украина в суде опирается на Конвенцию ЮНЕСКО 1970 года и то, что музейные артефакты являются частью государственного музейного фонда, и напомнила о действиях РФ в аннексированном Крыму.

"Защита настаивает на том, что это имущественный вопрос между музеями - Музееем Аларда Пирсона и четырьмя крымскими музеями - а не политический. Мол, был договор между музеями - ценности привезли из Крыма и должны быть возвращены в Крым", - написала она.

Напомним, сегодня сообщалось, что суд в Амстердаме рассмотрит апелляцию по делу "скифского золота". Во время заседания суд должен заслушать позиции трех сторон - Украины, крымских музеев и Музея Алларда Пирсона. Киев в суде должен представлять, в частности, министр юстиции Павел Петренко.

Как сообщалось ранее, Украина настаивает на возвращении крымских экспонатов выставки "Золото Скифии" из Амстердама. В свою очередь российская сторона настаивает на возврате части экспонатов на территорию Крыма.