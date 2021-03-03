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Кримська платформа фокусуватиметься на п’яти напрямах роботи, - МЗС

Автор: Инна Собора

Україна створює Кримську платформу, щоб винести дискусію щодо деокупації Криму на міжнародний рівень. Роботу будуть проводити на п'яти ключових напрямах.

Про це заявила перший заступник глави МЗС України Еміне Джапарова.

За її словами, Кримська платформа фокусуватиметься на п'яти напрямках роботи: політиці невизнання спроби анексії Криму Росією, розширенні та посиленні міжнародних санкцій проти Росії, міжнародній безпеці, правах людини, впливі окупації на економіку та екологію.

Джапарова наголосила, що, працюючи з міжнародними партнерами за цими напрямами, Україна зможе просуватися на шляху деокупації Криму.

"Важливо розуміти, що звільнення Криму від російської окупації - це не лише питання справедливості. Це один з ключових факторів відновлення стабільності світового порядку та захисту спільних цінностей, які становлять фундамент для розвитку людства", - додала дипломат.

Раніше президент Володимир Зеленський видав указ про створення організаційного комітету з підготовки та проведення в Україні установчого саміту Кримської платформи.

Нагадаємо, саміт Кримської платформи має відбутися 23 серпня 2021 року у переддень тридцятої річниці незалежності України.

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