Кримчан і жителів ОРДЛО не будуть переслідувати за паспорти Росії, - Мамедов

Україна не буде переслідувати жителів окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) та окупованого Криму, які отримали російські паспорти. Київ вважає, що російське громадянство нав'язано цим людям.

Про це в інтерв'ю zn.ua розповів заступник генпрокурора Гюндуз Мамедов.

"Відповідальність будуть нести не ті, хто їх отримує, а ті, хто змушує отримувати ці паспорти... російське громадянство на тимчасово окупованих територіях ми визнаємо насильницьким і нав'язаним", - зазначив Мамедов.

За його словами, наявність російського паспорта - це обов'язкова умова перебування на півострові Крим, оскільки в іншому випадку кримчан притягають до відповідальності за порушення міграційних норм Росії.

"Що стосується Донбасу, то після дослідження всіх обставин отримання паспортів буде вирішено питання звернення до міжнародних інстанцій з метою припинення порушень міжнародного права", - додав Мамедов.

Він також зазначив, що на окупованому Донбасі видано понад 65 000 російських паспортів, а так зване "громадянство" незаконних утворень отримали понад півмільйона осіб, або близько 15% населення.

Нагадаємо, раніше у президента Росії Володимира Путіна заявили, що продовжать роздачу паспортів жителям окупованих територій України.

Також повідомлялося, що кримчан почали штрафувати за український паспорт.