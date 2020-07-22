Кримчан почали штрафувати на адмінкордоні за український паспорт, - правозахисники

Жителів анексованого Криму почали штрафувати за спробу перетинання адміністративного кордону з українським паспортом. ФСБ вимагає від кримчан пред'являти російський паспорт.

Про це повідомляє "Кримська правозахисна група".

Так, правозахисники відзначають, що при в'їзді на окупований півострів через адмінкордон з Херсонською областю співробітники прикордонної служби ФСБ вимагають від кримчан пред'являти паспорт Росії. Тим, у кого він відсутній, виносять постанову про адміністративне покарання.

Такий штраф винесли мешканці Ялти, яка звернулася до правозахисників. Її ім'я в організації не називають з міркувань безпеки. За інформацією жінки, яка поверталася в анексований Крим з Києва, її півтори години допитував співробітник ФСБ в російському пункті пропуску "Перекоп" - навпроти українського КПВВ "Чаплинка".

У підсумку кримчанку оштрафували на 2 тисячі російських рублів за "порушення правил перетину державного кордону Росії".

У постанові про штраф також зазначено, що "український паспорт для в'їзду (виїзду) на півострів є недійсним для перетину держкордону Росії, оскільки цій громадянці був виданий російський паспорт".

Офіційних коментарів української або російської влади з цього приводу немає.

Нагадаємо, раніше командувач Військово-морськими силами України Олексій Неїжпапа заявив, що РФ постійно демонструє готовність застосувати силу в Чорному та Азовському морях.

Також РБК-Україна писало, що РФ почала будувати в окупованому Криму десантні кораблі.