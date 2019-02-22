В Крим з Росії за весь час окупації приїхали півмільйона людей

За словами Алієва, "їх туди привезли"

За все время оккупации Россией Крыма полмиллиона людей приехали на аннексированный полуостров из РФ. Об этом заявил программный директор ГП "Крымский дом" Алим Алиев, сообщает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, полмиллиона людей приехали в Крым из России за весь период оккупации.

"Их туда привезли", - рассказал он.

По словам Эмине Джапаровой, классическая социология в Крыму не работает.

"Классическая социология в условиях оккупации не работает. Когда люди воспринимают даже вопрос образования критически. Мы проводили больше 2 лет назад исследования, и погрешность там была, и опираясь на эту социологию мы разрабатывали стратегию. Ключевой миф сегодня, что крымчане сами выбрали быть с Россией. Это миф", - сказала Джапарова.

Напомним, Министерство иностранных дел Украины сделало заявление по поводу пятой годовщины начала вооруженной агрессии России против Украины.

В заявлении говорится, что "5 лет назад Россия, грубо нарушая международное право, начала оккупацию Крыма. И хотя незаконный фейковый референдум и российский статус Крыма не был признан международным сообществом, неготовность международного сообщества решительно отреагировать на дерзкий акт агрессии со стороны России позволило кремлевскому режиму продолжить агрессию и оккупировать часть украинского Донбасса". 25 ноября РФ в очередной раз совершила открытый акт агрессии против Украины, атаковав украинские корабли в Керченском проливе.

В свою очередь, глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин предостерег страны Европы перед опасностями слабой реакции на агрессию России.