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Крим оновив добовий антирекорд по COVID-випадках

Автор: Анастасія Рокитна

В окупованому Криму оновили антирекорд за кількістю нових випадків коронавірусу. Вперше за добу заразилися 368 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Інтерфакс".

За вчора в Криму зареєстрували 368 випадків коронавірусної інфекції.

Із загальної кількості хворих 286 виявлено при зверненні за медичною допомогою, 73 - серед контактних за раніше зареєстрованими випадками, 9 випадків - з-за кордону.

Попередній рекордний добовий приріст виявлених випадків коронавірусу був зафіксований 13 січня - 365.

Всього діагноз COVID-19 підтверджений в регіоні у 51 тисячі осіб, понад 1,5 тисячі пацієнтів померли, щеплені 345 тисяч осіб.

Нагадаємо, у Криму виявили штами коронавірусу,які вперше були виявлені у Великобританії та Індії.

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