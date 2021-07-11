Крым обновил суточный антирекорд по COVID-случаях

В оккупированном Крыму обновили антирекорд по числу новых случаев коронавируса. Впервые за сутки заразились 368 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Интерфакс".
За вчера в Крыму зарегистрировали 368 случаев коронавирусной инфекции.
Из общего количества заболевших 286 выявлены при обращении за медицинской помощью, 73 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 9 случаев завозные из-за границы.
Предыдущий рекордный суточный прирост выявленных случаев коронавируса был зафиксирован за 13 января - 365.
Всего диагноз COVID-19 подтвержден в регионе у 51 тысячи человек, более 1,5 тысячи пациентов умерли, привиты 345 тысяч человек.
Напомним, в Крыму обнаружили штаммы коронавируса,которые впервые были обнаружены в Великобритании и Индии.