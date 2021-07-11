UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Крым обновил суточный антирекорд по COVID-случаях

Автор: Анастасия Рокитна

В оккупированном Крыму обновили антирекорд по числу новых случаев коронавируса. Впервые за сутки заразились 368 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Интерфакс".

За вчера в Крыму зарегистрировали 368 случаев коронавирусной инфекции.

Из общего количества заболевших 286 выявлены при обращении за медицинской помощью, 73 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 9 случаев завозные из-за границы.

Предыдущий рекордный суточный прирост выявленных случаев коронавируса был зафиксирован за 13 января - 365.

Всего диагноз COVID-19 подтвержден в регионе у 51 тысячи человек, более 1,5 тысячи пациентов умерли, привиты 345 тысяч человек.

Напомним, в Крыму обнаружили штаммы коронавируса,которые впервые были обнаружены в Великобритании и Индии.

Читайте РБК-Украина в Google News
COVID-19