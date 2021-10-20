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"Крим - не власність однієї людини". Зеленський закликав відновити безпеку в Чорному морі

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Київ, Середа 20 жовтня 2021 20:19
"Крим - не власність однієї людини". Зеленський закликав відновити безпеку в Чорному морі Фото: Зеленський закликав світову спільноту відновити безпеку в Чорному морі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Президент України Володимир Зеленський наголосив на важливості відновлення безпеки в Чорному морі й поверненні Криму. За його словами, вони не належать одній людині, а півострів є міжнародно визнаною територією та кордоном країни.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу офіційного інтернет-представництва президента Володимира Зеленського.

"Укотре разом з нашими друзями - міжнародними партнерами ми вказали, що Чорне море та наш український півострів Крим - це не власність однієї людини. Це міжнародно визнані території та кордони нашої незалежної України", - заявив Зеленський.

Як відзначив президент, сьогодні відновлення безпеки в Чорному й Азовському морях має стати пріоритетним завданням для світової спільноти.

"Повернення Чорного й Азовського морів у простір міжнародного морського права та відновлення безпеки судноплавства має стати пріоритетом світової спільноти", - наголосив президента.

Зеленський зауважив, що під час навчань, прикордонники з підрозділами НАТО й ЗСУ виконують завдання злагоджено й на одному рівні з найкращими прикордонниками й військовими усього світу. Як підтвердження, президент пригадав навчення "Сі Бриз", "Козацька булава", "Швидкий тризуб" й "Об’єднані зусилля".

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Володимир Зеленський Російська Федерація Україна Крим Чорне море
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