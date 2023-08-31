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Под Москвой снова заметили беспилотники (видео)

Фото: в небе над подмосковным Красногорском заметили беспилотники 31 августа (росСМИ)
Автор: Наталия Гурковская

В небе над подмосковным Красногорском заметили беспилотники в пятницу, 31 августа. БПЛА кружат над городом прямо сейчас.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ASTRA.

"Над подмосковным Красногорском прямо сейчас кружат беспилотники", - говорится в сообщении.

Атаки дронов на Москву

Российские оккупанты в ночь на 31 августа, пожаловались на атаку дронов на Москву. Мэр российской столицы Сергей Собянин утверждал, что беспилотник сбили в 100 км от российской столицы. Позже в Минобороны РФ признали, что якобы в Воскресенском районе Московской области (в 100 км от Москвы) был сбит беспилотник. Естественно в "атаке" они тут же поспешили обвинить Украину.

Кроме того, в ночь на 30 августа в Москве был объявлен план "Ковер", который вводится накануне возможной атаки. О нем, кроме столицы, также сообщали в Тульской и Рязанской областях. Вообще 30 августа в России произошли массовые "хлопки" в разных областях - уничтожены четыре Ил-76 в Пскове, атакован крупный завод микроэлектроники в Брянске. Подробнее об этом - в материале РБК-Украина.

 

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Москва