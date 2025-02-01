Круче чем Porsche: пять интересных машин с мотором сзади

По большому счету, владельцу должно быть все равно, где у его машины расположен двигатель. Но автожурналисты rbc.ua нашли модели, успех которых во многом объясняется именно компоновкой.

VW Kafer, 1938 - 2003 гг.

"Жук" первого поколения, который с тиражом в 21,5 млн штук продавался по всему миру на протяжении 65 лет, родился на свет именно благодаря использованию заднего расположения двигателя. Дело в том, что одно мощное государство тогда объявило конкурс на проект автомобиля стоимостью не более определенной суммы. Уложиться в лимит удалось только одному конструктору по имени Фердинанд Порше - благодаря тому, что он использовал заднемоторную компоновку. Такое решение сэкономило немалую долю себестоимости. Попутно машина получилась очень надежной и неприхотливой. Вероятно, способствовал рыночному успеху самой массовой машины в истории человечества также и харизматичный дизайн Volkswagen Type 1 (это его официальное заводское название).

Smart Fortwo, 1998 - 2024 гг.

Когда две очень уважаемых европейских мануфактуры решили выпускать маленький городской автомобильчик, они тоже вспомнили о заднем расположении двигателя. Объединенный в один блок с трансмиссией и ведущими колесами 0,6-литровый моторчик удачно спрятали под полом минибагажника. Благодаря чему спереди освободилось место для зоны деформации кузова на случай ДТП и для ног двух членов экипажа. В отличие от упомянутого выше собрата Smart Fortwo всех трех поколений старались сделать не максимально дешевым, а престижным и богатым. И отчасти это удалось.

Tatra 87, 1936 - 1950 гг.

Самобытная модель чехословацкой марки, отличавшаяся целым рядом смелых конструктивных решений. Среди которых уникальный для представительского автомобиля V-образный 8-цилиндровый двигатель с воздушным охлаждением и задним расположением. Машина получилась прочной, выносливой, надежной и, как ни странно, с высокими показателями проходимости. В первые послевоенные годы о ней узнал весь мир, ведь именно Tatra 87 выбрали для своего кругосветного путешествия два чехословацких журналиста. Иржи Ганзелка и Мирослав Зикмунд проехали на "Татре" по пяти континентам - через Европу, Африку, Южную и Центральную Америки. Парадоксально, но на машине представительского класса они забирались в такие глухие места, что иногда были первыми иностранцами, которых видели местные жители.

ЗАЗ-965, 1960 - 1969 гг.

Именно заднее расположение двигателя и его особая архитектура типа V4 позволили при скромных внешних размерах сделать "Запорожца" реально просторным изнутри. Да, в наше время инженеры решают эту задачу другими путями, но в пору молодости "горбатого" задний двигатель был актуальным решением. Благодаря сэкономленным при этом килограммам компактный народный автомобильчик не имел ни одного бюджетного решения в конструкции и более того, был богато укомплектован. Уже "в базе" имел высокоэффективный автономный обогреватель, опускные стекла дверей, поворотные форточки, четыре места для взрослых и гидравлические тормоза всех колес. А еще его ценили за высокую проходимость на бездорожье: гладкое днище без кардана не цеплялось за глубокие колеи, а всегда загруженные двигателем задние ведущие колеса имели отличное сцепление с грязной и скользкой дорогой.

Porsche 911, с 1963 г.

О каком бы поколении Porsche 911 мы ни говорили, все они имеют одну невероятную для настоящего спорткара черту - расположенный сзади двигатель, причем довольно тяжелый 6-цилиндровый оппозитник. При том что подобная перегрузка задней оси принципиально усложняет управляемость, немецким конструкторам удается сохранять адекватное поведение машины даже в режиме активного движения. Отчасти именно сочетание этих двух несочетаемых характеристик и создало вокруг модели целый культ и поддерживает ее популярность уже на протяжении восьми поколений.

Вкратце

Несмотря на то, что автомобилю как товарному продукту скоро исполнится 140 лет, конструкторы до сих пор не нашли постоянного места для его двигателя. И как можно увидеть, его расположение может существенно повлиять на некоторые характеристики авто. Однако, если присмотреться к приведенным выше знаковым машинам, можно заметить, что их заднемоторная компоновка работает только на какую-то определенную изюминку модели. При этом для рядового массового авто тип компоновки принципиального значения не имеет.