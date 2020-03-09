У катастрофі Boeing 737 MAX в Ефіопії звинуватили виробника

Комісія з розслідування авіакатастрофи Boeing 737 Max в Ефіопії 9 березня оголосила, що на літаку ефіопських авіаліній було дефектне бортове програмне забезпечення. Про це повідомляє DW.

Також в комісії заявили, що компанія недостатньо підготувала пілотів. Дані розслідування були оголошені напередодні річниці аварії літака ефіопських авіаліній.

Boeing 737 Max зазнав аварії через шість хвилин після зльоту в аеропорту Найорбі 10 березня 2019 року. Загинули всі 157 осіб, які були на борту. Це була друга катастрофа літака даної моделі після аварії в Індонезії в жовтні 2018 року лайнера авіакомпанії Lion Air.

За інформацією експертів, безпосередньо перед обома катастрофами, літаки здійснювали неконтрольовані маневри, які вели їх в піке. У доповіді говориться, що конструкція системи поліпшення характеристик маневреності MCAS "зробила її вразливою для небажаної активації". Зокрема, система активувалася автоматично, керуючись сигналами тільки одного датчика кута атаки - цей індикатор аналізує кут нахилу літака по відношенню до потоку зустрічного повітря.

Коли пілоти, слідуючи процедурам, спробували відновити контроль над літаком, їм це не вдалося. Літак знижувався зі швидкістю 900 кілометрів на годину. У доповіді комісії йдеться, що навчання, проведене компанією Boeing по літаку 737 Max, "визнано неадекватним".

Нагадаємо, в квітні 2019 року уряд Ефіопії оприлюднив попередній звіт про катастрофу Boeing 737 Max 8. Міністр транспорту Ефіопії Дагмавіт Могес, представляючи звіт, заявила, що пілоти Boeing 737 Max 8 дотримувалися всіх інструкцій виробника, але це не запобігло катастрофи.