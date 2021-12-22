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Крах судна біля Мадагаскару: кількість жертв зросла

Автор: Іванна Шовкун

Біля берегів Мадагаскару затонуло вантажне судно Francia, на борту якого було 138 нелегальних пасажирів. Кількість жертв катастрофи зросла до 64 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Трагедія сталася пізно ввечері у понеділок, 20 грудня, біля узбережжя північно-східного Мадагаскару. Загинули щонайменше 64 особи. Наразі ведуться пошуки 24 зниклих безвісти пасажирів.

За повідомленням Управління морського та річкового порту, було знайдено 50 людей, що вижили.

Директор з морських операцій Агентства морських та річкових портів (APMF) Мамі Рандріанавоні відзначив, що вантажне судно, якому не дозволено перевозити людей, було перевантажено, і двигун був залитий водою.

Нагадаємо, в Санкт-Петербурзі (Росія) на суднобудівному заводі "Північна верф" загорівся один із військових кораблів, що будується.

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Мадагаскар