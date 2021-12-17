ru ua
Пт, 17 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Росії на верфі загорівся військовий корабель: є постраждалі

Новость на русском →
Санкт-Петербург, П'ятниця 17 грудня 2021 19:23
У Росії на верфі загорівся військовий корабель: є постраждалі Фото: у Санкт-Петрбурзі на суднобудівному заводі загорівся військовий корабель (скріншот з відео)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У Санкт-Петербурзі (Росія) на суднобудівному заводі "Північна верф" загорівся один з споруджуваних військових кораблів. Відомо про щонайменше чотирьох постраждалих, один з них перебуває у важкому стані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

За даними джерела агентства, загорівся споруджуваний військовий корабель, який знаходиться на стапелях. У швидкій допомозі Санкт-Петербурга виданню повідомили про трьох постраждалих, стан яких оцінюється як задовільний.

У соціальних мережах з'явилися відео пожежі. Очевидці стверджують, що пожежа сталася на корветі "Проворний", який будується для Міністерства оборони РФ. Вогонь охопив ходову рубку корабля.

Також стверджується, що в результаті події постраждали чотири людини. Троє з них отримали легкі травми, один перебуває у важкому стані.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Санкт-Петербург
NEWS
Оприлюднено російські пропозиції для НАТО щодо "гарантій безпеки"
Оприлюднено російські пропозиції для НАТО щодо "гарантій безпеки"
DAILY
Боснійська криза. Чи почнеться нова війна на Балканах
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Боснійська криза. Чи почнеться нова війна на Балканах