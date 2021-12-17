У Росії на верфі загорівся військовий корабель: є постраждалі

У Санкт-Петербурзі (Росія) на суднобудівному заводі "Північна верф" загорівся один з споруджуваних військових кораблів. Відомо про щонайменше чотирьох постраждалих, один з них перебуває у важкому стані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС .

За даними джерела агентства, загорівся споруджуваний військовий корабель, який знаходиться на стапелях. У швидкій допомозі Санкт-Петербурга виданню повідомили про трьох постраждалих, стан яких оцінюється як задовільний.

У соціальних мережах з'явилися відео пожежі. Очевидці стверджують, що пожежа сталася на корветі "Проворний", який будується для Міністерства оборони РФ. Вогонь охопив ходову рубку корабля.

Також стверджується, що в результаті події постраждали чотири людини. Троє з них отримали легкі травми, один перебуває у важкому стані.