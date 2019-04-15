У великих містах будуватимуть перехоплюючі автостоянки для розвантаження центру

У змінах до Державних будівельних норм, які набирають чинності з 1 липня 2019 року, унормовано можливість проектувати перехоплюючі автостоянки у великих містах України для розвантаження центру від надмірної кількості автомобілів. Про це повідомляє прес-служба Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.

Як зазначили в прес-службі, перехоплюючі автостоянки мають розміщуватися поблизу залізничних станцій, авіаційних терміналів, станцій метрополітену, зупинок маршрутного таксі та іншого громадського транспорту, розташованого на під’їзді до центральної частини міста. Мінімальна відстань до вказаних об’єктів - 150 м.

Згідно з ДБН, до 50% машиномісць на перехоплюючих автостоянках мають передбачатися для довготривалого зберігання авто (протягом дня), до 25% машиномісць - для короткочасного зберігання (на декілька годин).

У прес-службі нагадали, практика організації перехоплюючих автостоянок дуже розповсюджена у Європі та інших країнах світу. "Як це працює? Власник авто перед заїздом до центру міста може залишити своє авто на такій парковці і пересісти на громадський транспорт, щоб зручно дістатися до необхідного місця призначення", - розповіли в Мінрегіоні.

Як повідомляло РБК-Україна, згідно з новими Державними будівельними нормами (ДБН) в Україні у 2018 році було заборонено проектування автостоянок тимчасового зберігання на тротуарах.

Нагадаємо, у вересні 2018 року в Україні набув чинності закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери паркування транспортних засобів", який визначає розміри штрафу за неправильні паркування, у тому числі, на тротуарах, та випадки, при яких транспортний засіб може бути відправлений евакуатором на штраф-майданчик.