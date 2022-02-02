Великі кредитори скорочують співпрацю з "Цитрусом" на тлі конфлікту співвласників

Співзасновник "Цитруса" Дмитро Зінченко повідомив, що через нестабільну ситуацію в компанії й конфлікт співвласників великі кредитори скорочують співпрацю з "Цитрусом".

Зокрема, за його словами, компанія "Алло" закрила товарне фінансування "Цитрусу".

Крім того, "Альфа банк" скоротив кредитний ліміт на третину - на 50 млн гривень. Також банк розглядає питання про його закриття зовсім.

"Конфлікт набирає обертів. Компанія все більше підходить до можливого дефолту за боргами. Виторг у січні впав на 100 млн. Якщо корпоративний конфлікт незабаром не буде завершено, "Цитрус" може зникнути з ринку", - зазначив у коментарі Зінченко.