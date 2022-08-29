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Найбільший військовий корабель Великої Британії зазнав аварії, - Sky News

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Понеділок 29 серпня 2022 04:47
Найбільший військовий корабель Великої Британії зазнав аварії, - Sky News Фото: Найбільший військовий корабель Великої Британії зазнав аварії (Sky News)
Автор: Олег Васьків

Авіаносець Королівського флоту Великої Британії HMS Prince Of Wales зазнав значної технічної несправності незабаром після відплиття у Сполучені Штати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Британські журналісти зазначають, що за непідтвердженими даними, у найбільшого корабля країни сталося пошкодження гребного валу правого борту.

Наразі авіаносець вартістю 3 мільярди фунтів стерлінгів, який повністю почав працювати лише минулого року, стоїть на якорі на південний схід від острова Уайт.

"HMS Prince of Wales залишається в зоні навчань на південному узбережжі, поки триває розслідування нової механічної проблеми", - сказав представник Королівського флоту.

У Sky News поінформували, що найбільший корабель Великої Британії 27 серпня відправився з британського Портсмута у рамках місії з відпрацювань "операцій із використанням літаків-невидимок і БПЛА біля узбережжя Північної Америки і в Карибському басейні".

Він мав відвідати Нью-Йорк і Галіфакс зі швидкісними реактивними літаками F-35 і безпілотними літальними апаратами.

Нагадаємо, Велика Британія незабаром передасть Україні кілька військових кораблів. Наші військові вже проходять відповідні навчання на них.

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