Найбільший військовий корабель Ірану загорівся і затонув в Оманській затоці

Вибух розпочався близько 02:25, і пожежники намагалися його стримати, але судно затонуло поблизу іранського порту Яск, приблизно за 1270 кілометрів на південний схід від Тегерана в Оманській затоці біля Ормузької протоки - вузького гирла Перської затоки.

У іранських соціальних мережах розповсюджуються фотографії моряків, які в рятувальних жилетах евакуювали, які судно під час пожежі. Державне телебачення та напівофіційні інформаційні агентства називали Харг "навчальним кораблем". Агентство "Фарс" опублікувало відео густого чорного диму, що підіймається з корабля рано вранці в середу.

На супутникових фотографіях Planet Labs Inc., проаналізованих агенцією Associated Press, видно, що Харг знаходиться на захід від Яска. Супутники Національної адміністрації океанів і атмосфери США, які відстежують пожежі з космосу, виявили полум'я на місці Яска.

"Харг" служить одним з небагатьох суден іранського флоту, який здатен забезпечити дозаправку в морі інших своїх кораблів. Він також може піднімати важкі вантажі і служити точкою запуску вертольотів. Військовий корабель, побудований у Великобританії і спущений на воду в 1977 році, увійшов до флоту Ірану в 1984 році після тривалих переговорів, що відбулися після Ісламської революції 1979 року в Ірані.

Зазвичай, флот Ірану здійснює патрулювання в Оманській затоці та на ширших морських ділянках, тоді як воєнізована Революційна гвардія країни діє в більш мілководних водах Ормузької протоки та Перської затоки. Однак протягом останніх місяців флот випустив трохи більший комерційний танкер "Макран", який почав виконувати таку ж функцію, як "Харг".

Іранські чиновники не повідомили причини пожежі на борту "Харгу". Інцидент стався після серії загадкових вибухів, які розпочалися у 2019 році в Оманській затоці.

У 2020 році під час навчань в Ірані ракета помилково вразила морське судно поблизу порту Яск, внаслідок чого загинуло 19 моряків і було поранено 15. Також у 2018 році в Каспійському морі затонув есмінець військово-морського флоту Ірану.