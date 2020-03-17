Через пандемію коронавірусу великий тенісний турнір Ролан Гаррос перенесли на осінь. Про це йдеться в повідомленні на сайті організаторів.

Повідомляється, що другий турнір серії Великого Шолома - Відкритий чемпіонат Франції на грунтових кортах перенесено з травня-червня на вересень-жовтень. За рішенням оргкомітету нові строки проведення основного турніру Ролан Гаррос - 20 вересня по 4 жовтня 2020 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у професійному тенісі не відбудеться жодного матчу до кінця квітня.

У той же час жіноча тенісна асоціація (WTA) не має наміру поспішати з прийняттям рішення про припинення сезону 2020 року через спалах коронавірусу. До цього Асоціація тенісистів-професіоналів (ATP) схвалила скасування всіх турнірів до 5 квітня.

Зокрема, скасовано комбінований турнір ATP і WTA в Майамі. Також були скасовані турнір в Індіан-Уеллсі, запланований на 9-22 березня, Чарлстоні (4-12 квітня) і змагання серії 125k в Гвадалахарі, які мали стартувати 15 березня. Варіант скасування турніру розглядають організатори "Вімблдону".