RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Найбільший постачальник електроенергії Техасу збанкрутував через крижаний шторм

Автор: Олександр Білоус

Найбільший і найстаріший електроенергетичний кооператив Техасу подав заяву про захист від банкрутства у федеральний суд Х'юстону. Він послався на оспорюваний рахунок на 1,8 млрд доларів від оператора мережі штату.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Brazos Electric Power Cooperative Inc - один з десятків постачальників електроенергії, яким у минулому місяці довелося зіткнутися з величезними витратами у зв'язку з різким похолоданням. За словами керівників, наслідки аварії загрожують комунальним підприємствам і фахівцям з електропостачання, яким пред'явлені звинувачення у зв'язку з відключенням електроенергії на мільярди доларів.

У середині лютого через незвично низькі температури вийшла з ладу майже половина електростанцій штату, в результаті чого 4,3 мільйона людей залишилися без тепла і світла на кілька днів, а водопровідні труби лопнули, що завдало шкоди будинкам і підприємствам.

Brazos Electric та інші компанії, які взяли на себе зобов'язання забезпечувати електромережу, були зобов'язані купувати електроенергію за високими ставками.

Нагадаємо, на американський штат Техас обрушилася сніжна буря і похолодання. Внаслідок цього понад 2 млн жителів штату залишилися без електроенергії.

Президент США Джо Байден оголосив Техас зоною стихійного лиха. Ця міра допоможе направити масштабне федеральне фінансування на ліквідацію наслідків негоди.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Техас
Читайте також
У Техасі відновили енергопостачання в будинках постраждалих через холод
Число жертв екстремальних холодів у США наближається до 60
Прогноз погоди