Один з найбільших імпортерів російського газу в Німеччині відмовився від оплати в рублях

Найбільший німецький енергоконцерн Uniper заявив, що відмовиться оплачувати російський газ в євро. Компанія продовжить консультації з цього приводу з урядом Німеччини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС .

Представник компанії не уточнив, коли їй потрібно здійснювати черговий платіж.

"Uniper веде переговори зі своїм партнером за контрактом про конкретні умови оплати, а також тісно консультується з урядом Німеччини", - розповів представник компанії.

Раніше видання Frankfurter Allgemeine Zeitung повідомляло, посилаючись на голову правління Uniper Клауса-Дітера Маубаха, що компанія не виключає використання схеми, при якій платежі за газ будуть здійснюватися в євро, а потім конвертуватися в рублі через "Газпромбанк".

Нагадаємо, Німеччина готує "кризовий план" на випадок раптового припинення постачання газу з Росії.

Раніше ФРН підтримала поетапне ембарго на російську нафту. Однак у Берліні як і раніше заявляють, що не готові відмовитися від газу з Росії.

Найбільша економіка Європи зараз майже на третину свого постачання покладається на трубопровідний російський газ. Берлін заявив, що планує до літа 2024 року покінчити із залежністю від російського газу.

Німеччина зробила кроки з нарощування імпорту зрідженого природного газу (СПГ) для відмови від трубопровідного постачання з Росії. Країна орендувала чотири плавучих сховища і регазифікаційні установки (FSRU).

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