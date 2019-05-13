Найбільший в Європі проект з захисту зерна впроваджено на елеваторах ULF Бахматюка

Ілюстративне фото (ulf.com.ua)

"Укрлендфармінг" впровадила обладнання відомого в світі французького виробника устаткування для захисту зерна Sojam

Група компаній "Укрлендфармінг" впровадила обладнання відомого в світі французького виробника устаткування для захисту зерна Sojam на елеваторах ТОВ "Агротерминал Констракшин", потужністю 488 тисяч тонн, і ТОВ "Елеватор-Агро", потужністю 446 тисяч тонн одноразового зберігання зернових в с. Степанівка Сумської області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Наголошується, що реалізація такого проекту стала наймасштабнішою не тільки в Україні, але і Європі.

Sojam є виробником обладнання для захисту зерна на елеваторних комплексах, застосовуючи метод холодної небулизации зерна. Елеватор оснащується спеціальним обладнанням для ультраточного дозування, яке дозволяє рівномірно в потоці наносити на зерно препарат в дуже малій кількості (від 40 мл на 1 тонну зерна) і таким чином забезпечити захист зерна при зберіганні до 12 місяців.

Надзвичайно висока точність обладнання та європейська якість препаратів забезпечують повну безпеку як для персоналу підприємства, так і для кінцевого споживача продуктів переробки зерна (борошно, солод, комбікорми, крупи і т. д.).

Це не перший досвід з встановлення сучасного обладнання захисту зерна на елеваторних потужностей Групи компаній "Укрлендфармінг".

"За три роки ми обладнали уже шість елеваторів сучасним обладнанням для захисту зерна від компанії "Сожам Україна". Отриманий позитивний досвід показує ефективність такого рішення, - розповідає заступник генерального директора з елеваторного і комбікормового виробництва Володимир Сущенко. - В результаті нам вдалося зберегти якість зерна, а значить - його безпеку, а також - тримати на рівні його високу вартість".

"Укрлендфармінг" працює на випередження - замість боротися з наслідками зараження зерна, у холдингу воліють високоякісну профілактику методом небулизации. І це суттєво відрізняє підхід "Укрлендфармінг" на ринку, - поділився директор ТОВ "СОЖАМ Україна" Михайло Косюхно. - Спільними зусиллями ми розробили рішення, яке дозволить не тільки оптимізувати витрати на збереження якості та безпеки зерна, але і прискорити бізнес-процеси, особливо - в умовах маршрутної відвантаження".

У цілому "Укрлендфармінг" володіє мережею елеваторних комплексів потужністю 2,6 млн тонн одноразового зберігання зерна. Елеватор ТОВ "СП " Нива" потужністю 200 тис. тонн одноразового зберігання зерна буде наступним, на якому "Укрлендфармінг" планує впровадити рішення для захисту зерна від французької Sojam.

Маючи сучасну мережу елеваторів потужністю 2,6 млн тонн, "Укрлендфармінг" повністю задовольняє власну потребу в зберіганні зерна. Добова потужність прийому зернових досягає 56 тисяч тонн, вивантаження - 35 тисяч тонн зерна. Елеваторні комплекси зручно розташовані на територіях, поруч з якими вирощуються сільгоспкультури. Отриманий урожай направляється на зберігання відразу після збирання.

"Укрлендфармінг" - один з найбільших за обсягом земельного банку агрохолдинг України, власником і СЕО якого є український бізнесмен Олег Бахматюк. Міжнародна компанія Sojam є розробником і виробником численних технологій та засобів для боротьби з шкідниками і присутній на зерновому ринку з 1959 року.