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На найбільших підприємствах Кривого Рогу оцінять стан екологічної безпеки

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Кривий Ріг, Четвер 24 червня 2021 16:11
На найбільших підприємствах Кривого Рогу оцінять стан екологічної безпеки Фото: глава Держекоінспекції Андрій Мальований (facebook.com)
Автор: Юлія Струк

Голова Державної екологічної інспекції Андрій Мальований повідомив, що у Кривому Розі проведуть оцінку стану екологічної безпеки на всіх найбільших промислових об’єктах. Перша перевірка уже розпочалася.

Про це повідомляє прес-служба ДЕІ.

Низку комісійних обстежень підприємств, які є топ-забруднювачами міста, проведуть за участі представників Офісу Держекоінспекції, управління екології Криворізької міської ради, виконкомів районних у місті рад, Держпродспоживслужби, а також громадських організацій.

Під час заходів контролюватиметься дотримання природоохоронного законодавства на промислових майданчиках об’єктів.

"Перша перевірка вже розпочалась - це обстеження ПРАТ "Північний гірничо-збагачувальний комбінат". Підприємство входить до переліку найбільших утворювачів промислових відходів в Україні", - зазначив Мальований.

На підприємстві перевірять ефективність виконання заходів з пилопридушення на території промислового майданчика, хвостосховищ, шламонакопичувачів, відвалів, відкритих складів та на автомобільних шляхах.

Нагадаємо, у січні 2020 року Кабінет міністрів вирішив запустити Офіс контролю викидів в атмосферу в Кривому Розі.

Як писало РБК-Україна, у липні 2019 року СБУ завела справу за забруднення навколишнього середовища в Кривому Розі.

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