На найбільших підприємствах Кривого Рогу оцінять стан екологічної безпеки
Голова Державної екологічної інспекції Андрій Мальований повідомив, що у Кривому Розі проведуть оцінку стану екологічної безпеки на всіх найбільших промислових об’єктах. Перша перевірка уже розпочалася.
Про це повідомляє прес-служба ДЕІ.
Низку комісійних обстежень підприємств, які є топ-забруднювачами міста, проведуть за участі представників Офісу Держекоінспекції, управління екології Криворізької міської ради, виконкомів районних у місті рад, Держпродспоживслужби, а також громадських організацій.
Під час заходів контролюватиметься дотримання природоохоронного законодавства на промислових майданчиках об’єктів.
"Перша перевірка вже розпочалась - це обстеження ПРАТ "Північний гірничо-збагачувальний комбінат". Підприємство входить до переліку найбільших утворювачів промислових відходів в Україні", - зазначив Мальований.
На підприємстві перевірять ефективність виконання заходів з пилопридушення на території промислового майданчика, хвостосховищ, шламонакопичувачів, відвалів, відкритих складів та на автомобільних шляхах.
Нагадаємо, у січні 2020 року Кабінет міністрів вирішив запустити Офіс контролю викидів в атмосферу в Кривому Розі.
Як писало РБК-Україна, у липні 2019 року СБУ завела справу за забруднення навколишнього середовища в Кривому Розі.