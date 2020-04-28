Найбільші виробники складних добрив закликали Шмигаля та Петрашко захистити галузь

Виробники складних мінеральних добрив України підтримують політику держави, спрямовану на захист національних виробників і збереження робочих місць в період кризи, і закликають уряд реалізувати ряд конкретних заходів з захисту національного ринку від експансії імпортної продукції. Про це йдеться в спільній заяві виконавчого директора ПАТ "Сумихімпром" Володимира Волкова та голови наглядової ради ПРАТ "Дніпровський завод мінеральних добрив" (ДЗМД) Сергія Лесковського, передає УНІАН.

"Сьогодні український ринок мінеральних добрив повністю відкритий для імпорту. Ембарго, яке було введено відносно міндобрив з РФ, стало важливою і необхідною захисною мірою, однак воно не сильно змінило плани російських компаній по реалізації своєї стратегії на нашому внутрішньому ринку. Ще менше це ембарго допомогло нам, виробникам складних добрив. За даними Державної служби статистики, імпорт трикомпонентних добрив в Україну за останні 4 роки (2016-2019) безперервно зростає. Минулий рік не став винятком, і ми вже бачимо, що у 2020 році ця тенденція лише посилиться, якщо Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства не вживе заходів, які збалансують ситуацію на ринку і дозволять вітчизняним підприємствам збільшити обсяги виробництва і зберегти робочі місця. Друге розслідування МКМТ по азотним добривам також напряму пов'язане з нашим розслідуванням. Частину товару з вмістом азоту від 21% до 27% перетинається з нашими лінійками. Ми очікуємо об'єктивного підходу по обох розслідувань", - заявляють виробники.

Крім того, керівники підприємств призвели офіційні дані про зростаючі поставки добрив з-за кордону, які знаходяться на розгляді Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі (МКМТ) з 2019 року, і є основою спеціальних розслідувань.

"Ми з оптимізмом ставимося до прагнення влади підтримати національного виробника. Дійсно, сьогодні питання збереження робочих місць в Україні - це питання номер один. Але розв'язувати цю задачу можна тільки одним способом - реагувати на зміни в економіці та міжнародній торгівлі, створюючи умови для роботи вітчизняних підприємств з перспективою на найближчі 3-5 років. На нашому заводі працює понад 4 тисяч робітників. В нинішніх умовах у багатьох заробітна плата від заводу залишилася єдиним джерелом доходу на сім'ю. Наше завдання - зберегти колектив і після карантину повернутися на ринок із мінімальними людськими втратами. Звичайно, ми очікуємо, що курс на підтримку українських підприємств, оголошений урядом і президентом, буде реалізований і на рівні профільних відомств, і Міністерство економіки продовжить цю політику своїми рішеннями в рамках спеціальних розслідувань щодо імпорту добрив. Від них сьогодні залежать долі тисяч людей у галузі", - заявив виконавчий директор ПАТ "Сумихімпром" Володимир Волков.

За словами авторів заяви, міністерство економіки може у своїх розрахунках використовувати будь-який календарний період, щоб побачити зростання імпорту. Більш того, поки триває розслідування, обсяги імпорту добрив в Україну зростають.

Голова наглядової ради ПРАТ "Дніпровський завод мінеральних добрив" (ДЗМД) Сергій Лесковський стверджує, що дані за 2019 рік показують, як змінилася структура імпорту і якими темпами інші країни почали постачати Україні свої добрива.

"Більшість цих країн не зможуть пояснити звідки у них з'явилися такі надлишки продукції, яких у них історично не було. Ми наполягаємо на тому, що Україна зіткнулася з новою тактикою російських виробників, які наростили свої прямі поставки в інші країни, і з цих країн до нас пішли аномальні обсяги імпорту. Якщо Міністерство економіки та МКМТ дійсно захочуть розібратися з проблемою, то досить буде подивитися тільки на дані 2019 року, щоб зрозуміти, як виросла імпортозалежність України в трикомпонентних добривах за минулий рік", - заявив Ліський.

Автори заяви закликають прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля і розвитку міністра економіки, торгівлі та сільського господарства Ігоря Петрашко захистити трудові колективи українських підприємств, забезпечивши об'єктивний хід розслідувань щодо імпорту мінеральних добрив в Україні, а також ввести адекватні захисні заходи.

Як раніше повідомляло РБК-Україна, на думку керівників українських підприємств, збереження нинішньої ситуації на внутрішньому ринку призведе до фактичної втрати Україною свого виробничого потенціалу у сфері складних добрив та скорочення тисяч робочих місць в галузі вже в поточному році.