Найбільші японські банки призупинять операції зі Сбербанком РФ

Три найбільших банки Японії припинять доларові операції та грошові перекази зі Сбербанком РФ. Заборона на фінансові операції має запрацювати з Понеділка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Japan Today .

MUFG Bank, Mizuho Bank і Sumitomo Mitsui Banking Corp проводять доларові Розрахунки зі Сбербанком через США. За словами джерел, порушення їх доларових операцій з російським банком, ймовірно, змусить японські компанії, що ведуть бізнес в Росії, шукати альтернативні способи розрахунків. Сполучені Штати додали Сбербанк у свій санкційний список в лютому.

Сбербанк не входить в число російських банків, виключених раніше в цьому місяці з ключової міжнародної платіжної мережі SWIFT. Багато японські компанії, що працюють в Росії, використовують Сбербанк для розрахунків. Три японські банки вже припинили операції з іншими великими російськими банками.

За словами джерел, MUFG Bank, основний Банківський підрозділ Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, також утримається від відправки грошей в Ощадбанк в інших іноземних валютах.