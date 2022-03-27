RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Найбільші банки виділили Кувейту 1 млрд доларів для швидкого збільшення видобутку нафти

Фото: Японія допоможе Кувейту швидко збільшити видобуток нафти (gettyimages)
Автор: Олександр Білоус

Японські банки Mizuho Bank, Sumitomo Mitsui Banking і MUFG Bank разом з британським HSBC і американським JPMorgan Chase виділять кредит на суму 1 млрд доларів компанії Kuwait Petroleum. Це допоможе швидко збільшити видобуток сирої нафти і заспокоїть ринки, вражені вторгненням Росії в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Asia Nikkei.

Кредит надано після того, як Кувейт звернувся до Японії за підтримкою у збільшенні своїх потужностей з видобутку нафти.

Нагадаємо, найбільша нафтогазова корпорація Японії Eneos Holdings припинила закуповувати сиру нафту у Росії. Як заявив глава компанії Цутому Сугіморі, це сталося через вторгнення Москви в Україну.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Нафта