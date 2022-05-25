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Найбільша нафтова компанія Норвегії відмовилась від усіх проєктів Росії

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Середа 25 травня 2022 16:31
Найбільша нафтова компанія Норвегії відмовилась від усіх проєктів Росії Фото: найбільша нафтова компанія Норвегії відмовилась від усіх проєктів Росії (УНІАН)
Автор: Сергій Пишкін

Найбільша нафтова компанія Норвегії Equinor заявила про вихід з усіх спільних проєктів з Росією. Підприємство працювало з країною-окупантом більше 30 років.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Equinor.

Починаючи з 1996 року, енергетична компанія брала участь у розробці Харягінського нафтового родовища в Ненецькому автономному окрузі. Також вона мала низку проєктів з "Роснєфтью".

"Тепер Equinor передала "Роснєфті" свою частку в чотирьох російських спільних підприємствах і звільнилась від усіх майбутніх зобов’язань. Також підписано угоду про вихід з Харягінського проєкту", - пише пресслужба компанії.

Рішення щодо виходу було прийнято через санкційну політику Норвегії та ЄС проти Росії.

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що, за словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, сьогодні в Росії продовжують працювати більше 500 іноземних компаній.

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Норвегия Російська Федерація
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