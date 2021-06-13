Найбільша в Європі Запорізька АЕС відключила енергоблок

Сьогодні вранці енергоблок №4 Запорізької атомної електростанції (АЕС) було відключено від мережі та виведено в холодний резерв. Це сталося у зв’язку з балансовими обмеженнями в енергосистемі та згідно з регламентними процедурами.

Про це повідомляє прес-служба Запорізької АЕС.

"13 червня 2021 року о 06 годині 02 хвилині, у зв’язку з балансовими обмеженнями в енергосистемі, енергоблок №4 Запорізької АЕС, згідно з регламентними процедурами, розвантажено, відключено від мережі та виведено в холодний резерв", - йдеться в повідомленні.

Наразі в роботі перебувають 3 енергоблока Запорізької АЕС. Сумарна потужність генераторів становить 2 890 МВт. На енергоблоці №5 йде 44 доба планового середнього ремонту, на енергоблоці №6 - 57 доба планового капітального ремонту.

"Зауважень до роботи основного устаткування діючих енергоблоків та персоналу немає", - запевнили в прес-службі.