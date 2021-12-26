Круїзний лайнер не пустили в порти Карибського моря: відома причина

Круїзний лайнер Carnival Freedom не впустили в два порти в Карибському басейні. Влада голландських Карибських островів Аруба і Бонайре не дозволила лайнеру заходити в свої порти через коронавірусу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ORF.
круїзного гіганта.
"Швидке поширення варіанту Омікрону може вплинути на те, як деяка влада сама розглядає невелику кількість заражень - навіть якщо вони обробляються за допомогою наших суворих протоколів", - йдеться в повідомленні круїзної компанії.
Нагадаємо, що у китайському містечку стався спалах коронавірусу. Це змусило владу ізолювати все місто.