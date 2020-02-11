З круїзного лайнера в Японії евакуювали літніх та людей з хронічними захворюваннями

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Станом на 10 лютого 1850 з 3700 осіб на судні звернулися за медикаментами

Влада Японії ухвалили рішення евакуювати частину пасажирів з круїзного лайнера Diamond Princess, який перебуває на карантині через коронавірус. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyodo.

Насамперед вивезуть літніх людей і пасажирів, які страждають хронічними захворюваннями.

Поки що невідомо, скільки пасажирів зможе зійти на берег. Близько 80 % пасажирів на борту судна - люди старші 60 років, 215 пасажирів старші 80 років, 11 осіб - старші 90 років.

Рішення прийнято у зв'язку з тим, що літні люди більше схильні до зараження коронавірусом, крім того, вони страждають від клаустрофобії в замкнутих приміщеннях судна.

Як повідомляє агентство, в Японії підтверджено 161 випадок зараження новою коронавирусною інфекцією. З них 135 осіб - пасажири і члени екіпажу круїзного лайнера Diamond Princess, на якому до моменту його прибуття до порту Йокогама перебувало 3700 чоловік. У понеділок, 10 лютого позитивна реакція на нову коронавирусну інфекцію була виявлена у 65 осіб.

Згідно з початковим планом, карантин судна повинен тривати до 19 лютого. Після цього люди зможуть покинути судно.

Нагадаємо, 10 лютого підтвердилася інформація про другого зараженого українця. Обидва заражених вже покинули корабель і переведені на японську лікарню. Там вони будуть перебувати в ізоляції під відповідним медичним наглядом не менше 14 днів.

Японія ізолювала круїзний лайнер Diamond Princess з майже 4 тисячами пасажирів на борту після того, як у 80-річного китайця виявили інфікування коронавірусом нового типу 2019-nCoV.