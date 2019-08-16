Коло фігурантів справи "Роттердам+" не обмежиться високопоставленими менеджерами ДТЕК, - Ситник

Голова Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артем Ситник заявив, що коло фігурантів справи "Роттердам+" не обмежиться лише високопоставленими менеджерами ДТЕК. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Новое время".

За його словами, на даний момент у справі вручені лише перші підозри.

"Це перші підозри. Час покаже, до чого ми прийдемо. Але це дійсно тільки початок", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) у справі "Роттердам+" завело справи на гендиректора "ДТЕК Східенерго" Бориса Лісового і гендиректора "ДТЕК Мережі" Івана Гелюха. Лісовому суд вже обрав запобіжний захід у вигляді застави на 10 млн грн (397 тис. доларів.).

Крім того, 16 серпня Солом'янський районний суд міста Києва обрав міру запобіжного заходу генеральному директору "ДТЕК Мережі" Івану Гелюхе по справі "Роттердам+". Запобіжний захід було обрано у вигляді застави в 9,5 млн гривень і особистих зобов'язань.

Також прокурорами САП було подано апеляційні скарги на рішення Солом'янського районного суду про обрання запобіжного заходу підозрюваним у справі "Роттердам+". САП просить збільшити розмір застав підозрюваних.