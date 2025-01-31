"Кровь войны". Чем важны атаки Украины по российским НПЗ и есть ли от этого эффект

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Как часто Украина бьет по российским НПЗ

Согласно подсчетам BBC, за минувший 2024 год украинские войска не менее 81 раза атаковали российские НПЗ и топливные базы. Причем изменилась стратегия таких ударов. Если в начале года под ударами были заводы, которые работают на внутренний рынок, то с весны атаки проводились на предприятия, непосредственно снабжающие войска топливом.

Однако с осени количество ударов снизилось. Предполагалось, что это могло быть связано с просьбой США воздержаться от атак, чтобы сдержать рост мировых цен на нефть. Сообщалось и о якобы планах России и Украины о взаимном прекращении ударов по энергетическим объектам, но информация западных медиа не подтвердилась.

Под конец 2024-го украинские атаки возобновились. 19 декабря был атакован Новошахтинский завод нефтепродуктов в Ростовской области. Этот объект - единственный в регионе, обеспечивающий вражеские войска топливом, а незадолго до удара на нем только завершился ремонт после летней атаки.

Перед самим Новым годом Силы обороны ударили по нефтебазе в Ярцево Смоленской области. Она тоже использовалась для нужд российской армии, а после атаки были зафиксированы мощные взрывы и пожары на топливных резервуарах.

4 января 2025 года был атакован порт Усть-Луга в Ленинградской области - одна из основных точек экспорта российской нефти. 8 января - нефтехранилища на авиабазе "Энгельс" под Саратовым. Эта атака вызвала сильный пожар, который не могли потушить в течение пяти дней. Целью стала нефтебаза "Комбинат Кристалл", где хранится топливо для российской стратегической авиации. Спустя день после того, как пожар потушили, там снова фиксировались прилеты.

11 января был атакован один из крупнейших в стране нефтеперерабатывающих заводов "Танеко" в Нижнекамске (Татарстан). 16 января - нефтебаза в городе Лиски (Воронежская область) в 120 км от границы с Украиной.

18 января по меньшей мере десять прилетов пришлось на нефтебазу возле города Узловая (Тульская область), также сообщалось о поражении хранилищ в Калужской области. А после массированного налета в ночь на 24 января только в Рязанской области горели три резервуара на местном нефтеперерабатывающем заводе. Спустя пару дней по Рязанскому НПЗ ударили повторно.

В ночь на 29 января было не менее четырех прилетов по крупной нефтебазе "Лукойла" в Кстово (Нижегородская область). Также на этой неделе под удары попала распределительная станция нефтепровода "Дружба" в Брянской области, а накануне - шестой по величине российский НПЗ в Волгоградской области. Там фиксировали вспышки и взрывы, на данный момент результаты огневого поражения уточняются.

Чем Украина бьет по НПЗ и каковы результаты

Атаки являются результатом совместных операций Службы безопасности Украины, Главного управления разведки Минобороны и других составляющих Сил обороны, таких как Сил специальных операций и Сил беспилотных систем. Как правило, по нефтяным объектам бьют дальнобойные дроны, но не только.

Согласно сводке Генштаба, к операции по поражению Новошахтинского НПЗ в декабре привлекали подразделения ВМС. Как пишет украинское профильное издание Defense Express, это намек на применение ракет "Нептун", который давно может наносить удары по наземным целям.

Комбинированные атаки позволяют реализовать несколько сценариев. Например, сначала перенасытить дронами вражескую ПВО, чтобы прорвались ракеты. Или проредить противовоздушную оборону ракетами, чтобы по свободному коридору долетели дроны.

В любом случае на Новошахтинском НПЗ результат был достигнут. На нем прекратили работу обе установки первичной переработки нефти, а спутниковые снимки зафиксировали по меньшей мере один сгоревший резервуар с топливом.

Однако львиная доля все же приходится на удары дальнобойными беспилотниками. Например, в ходе массированного налета на Саратовский НПЗ дроны поразили по меньшей мере два резервуара, которые выгорели полностью.

Фото: последствия удара по Саратовскому НПЗ (t.me/cxemu)

Крайне результативный удар был нанесен по Рязанскому НПЗ, особенно с учетом числа задействованных дронов. Конечно, настоящее количество неизвестно, но, по данным местных СМИ, объект атаковали 12 БПЛА. Об эффективности говорит и расстояние - около 470 км от линии фронта, и преодоление средств обороны, поскольку, помимо ПВО, завод пытались спасти специальной защитой от дронов в виде натянутых металлических тросов.

Как пишет Reuters, там горело хранилище, повреждены погрузочное оборудование и установка гидроочистки. С минувшей пятницы на Рязанском НПЗ остановлена погрузка нефтепродуктов, что привело к его полной остановке.

Reuters также опубликовал материал о дальнобойных дронах, в котором пообщался с представителями 14-го отдельного полка беспилотных авиационных комплексов (14-й ОП БпАК) Сил беспилотных систем ВСУ. По словам командира 1-го батальона с позывным "Каспер", его подразделение насчитывает несколько сотен человек, а главная цель - наносить удары по объектам в российском тылу. Бывший командир полка с позывным "Фидель" отметил, что на вооружении у них есть дроны, способные преодолевать 2000 км. И для ударов в частности используют дроны Ан-126 "Лютый".

"Эффективность нашего оружия составляет 40-50%", - добавил "Фидель", не уточнив, идет ли речь именно о работе "Лютого" или операциях в целом.

Подробнее о беспилотниках читайте в материале РБК-Украина "Бобер", "Лютый" и "Валькирия": Как украинские дроны уничтожают врага на фронте и в тылу".

Согласно открытым данным, дрон "Лютый" способен донести боевую часть массой в 75 кг на расстояние до 1000 км. Однако есть основания полагать, что Украина освоила применение беспилотников с более мощной боевой частью, пускай и в ущерб дальности.

Фото: подготовка дальнобойного дрона к ночному запуску (t.me/zsuwar)



Военный обозреватель Forbes Дэвид Экс обратил внимание на фото в украинском паблике с фугасной авиабомбой ФАБ-250 и 120-мм миной, закрепленными на БПЛА. И предположил, что недавний удар по насосной станции нефтепровода "Дружба" вдоль российско-белорусской границы в Брянской области нанес по сути самолет, способный сбрасывать такие бомбы.

По его словам, Украина давно применяет бывшие гражданские спортивные самолеты, модифицированные для дистанционного управления. Но раньше они не сбрасывали бомбы, а поражали цели по принципу дрона-камикадзе. Он также предполагает, что с учетом того, что нагруженный взрывчаткой самолет Aeroprakt A-22 способен преодолевать 1300 км в одну сторону, то в случае с ударом по "Дружбе" (всего в 40 км от границы) есть вероятность, что мог вернуться на базу, а, следовательно, такие дроны могут быть многоразовыми.

Почему важно атаковать НПЗ и нефтебазы на территории России

Важность поражения российских нефтяных объектов в основном объясняется с военной точки зрения. Например, стратегический НПЗ "Танеко" в Татарстане является одним из самых крупных и современных заводов, который играет ключевую роль в обеспечении российской армии топливом.

"Выбивание НПЗ и нефтебаз прямо влияет на способность РФ вести интенсивную войну", - отмечал руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

Рязанский НПЗ входит в топ-4 заводов с мощностью переработки почти 19 млн тонн нефти в год. Он также выпускает широкий спектр продукции: от бензина и дизеля до мазута, битума и авиационного топлива. Что касается последнего, то ежегодно здесь производят около 840 тысяч тонн авиационного керосина ТС-1, а это 8,4% от общего объема производства в России. Потеря такого ресурса - это болезненный удар по логистике и обеспечению военных операций, подчеркивали в Силах беспилотных систем России.

Об эффективности дроновых атак можно говорить в нескольких случаях: когда НПЗ прекращает работу, когда "бавовна" приходит на объекты, от которых критически зависит бесперебойность поставок топлива для российской армии, и когда враг вынужден перестраивать логистику и поставлять его из отдаленных регионов, рассказал РБК-Украина военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев.

"Нужно понимать следующее: нефтепродукты - это кровь войны. Если их нет, останавливаются танки, бронетехника, логистика подразделений на переднем крае и армия в целом. В прошлом году у меня был определенный скепсис. Мне казалось, что драгоценными ресурсами логичнее бить по базам, складам и арсеналам, по тому, что несет нам смерть. Но признаю, что ошибался. Потому что не менее важно уничтожать производные вещи, которые отвечают за обеспечение российских сил и средств", - подчеркивает собеседник.

Причем удары по российским НПЗ и нефтебазам дают эффект здесь и сейчас.

"Можно вспомнить, как после прилетов в Туапсе (Краснодарский край, - ред.) на протяжении 2024 года россиянам стало не хватать топлива для подразделений на юге Украины. Кто знает, как бы развивалась ситуация. Очевидно, потеря была очень чувствительной. Уничтожая сотни тысяч горючего и производство, мы лишаем противника хотя бы части наступательного потенциала. Надеюсь и удары по НПЗ в Рязани и Нижнем Новгороде были не последними", - добавил он.

Насколько удается такими атаками подорвать способность России финансировать войну, вопрос сложный. Для этого удары нужно масштабировать в несколько раз, ранее говорил в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"На сегодня под ударом находится, если брать нефтяную отрасль, 46% перерабатывающих мощностей НПЗ... Если это будет уничтожено, это будет существенно... Но эффективность станет очевидной, когда Россия не сможет настолько объемно финансировать военные программы. А для этого надо в 5-7-10 раз масштабировать количество ударов", - добавил он.

Вероятно, Украина останавливаться не намерена и удары по российским НПЗ продолжатся. По крайней мере это следует из недавних заявлений президента Владимира Зеленского. По его словам, во-первых, атаки дронами и ракетами возвращают войну на территорию России и сокращают ее военный потенциал. Во-вторых, снижение возможностей продавать нефть для финансирования войны - это то, что нужно, чтобы прекратить ее уже в 2025 году.

При подготовке текста использовались: официальная информация военных ведомств Украины, публикации BBC, Reuters, Forbes, украинского профильного портала Defense Express, комментарии главы советника Офиса президента Михаила Подоляка и военного эксперта Владислава Селезнева.