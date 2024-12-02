Кроссовер Toyota RAV4 обновили: названы ключевые изменения

Компания Toyota представила обновленный кроссовер RAV4 на домашнем японском рынке. Известно, что все комплектации получают дополнительные электронные ассистенты в стандартной комплектации, а гибриды теряют синюю эмблему Toyota.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Текущее поколение Toyota RAV4 выпускается с 2018 года. Ожидается, что следующее поколение RAV4 увидит свет в следующем году.

Наиболее существенное изменение – это удаление переднеприводных вариантов из японской модельной линейки авто. В частности, бензиновые версии теперь стандартно оснащаются полным приводом, в то время как гибрид уже некоторое время имеет только систему полного привода Toyota E-Four.

При этом RAV4 2025 модельного года не претерпел серьезных внешних, внутренних или механических изменений. Наиболее заметным внешним обновлением гибридной модели стал переход от синего логотипа Toyota к стандартной эмблеме в сочетании с новым значком HEV с синей точкой на крышке багажника.

Также обновленные Toyota RAV4 в базовой комплектации теперь имеют мониторинг слепых зон, стояночный электрический тормоз, 10,54-дюймовый сенсорный экран мультимедиа, а встроенную в боковые зеркала подсветку. Также сообщается, что плагин-гибридная модель заменила алюминиевое запасное колесо на более простую стальную "докатку".

Обновленный RAV4 2025 уже доступен для заказа в Японии с 28 ноября. Цены начинаются от 21600 долларов за базовую комплектацию с бензиновым двигателем и достигают 37700 долларов за PHEV-версию. Производство обновленных бензиновых и гибридных вариантов начинается 16 декабря.