Кроссовер Mazda CX-60 в Европе обновили: что изменилось

Кроссовер Mazda CX-60 по-прежнему будут предлагать в Европе только с гибридными силовыми установками: бензиновой e-Skyactiv PHEV (328 л.с.) и дизельной e-Skyactiv D MHEV (200 или 254 л.с.). Различия будут в задней подвеске, где теперь используются более мягкие пружины и жесткие амортизаторы, и калибровка системы стабилизации. Изменения позволят добиться большего баланса между комфортом и управляемостью и улучшат общие ощущения от езды.

Другие нововведения коснулись внешности салона. Так, на панели кузовных красок появился песочный "металлик" Zircon Sand, который доступен в том числе для Mazda CX-30, MX-30 и Mazda 3. Версия CX-60 Homura теперь оформлена в стиле старшего CX-80 Homura, с обивкой сидений черной "напитком", черными стойками и потолком, а также накладками "под металл" и в черном матовом цвете.

Вариант Takumi, в свою очередь, никак не изменился и также демонстрирует японскую эстетику, дань уважения традиционным ремеслам и навыки работы с премиальными материалами вроде клена, текстиля и натуральной кожи.

Кстати, гамма двигателей CX-60 меняется от страны к стране. К примеру, в Японии кроссовер можно заказать с атмосферным Skyactiv-G объемом 2,5 литра на 188 л.с. и дизельной "шестеркой" Skyactiv-D 3.3 в обычной и MHEV-версиях. В Австралии модель вообще имеет эксклюзивный агрегат. Это "шестерка" e-Skyactiv G 3.3 с мягкой гибридной системой.

Агрегат развивает 284 л. и совмещается с восьмидиапазонным автоматом Skyactiv-Drive и полным приводом i-Activ. Интересно, что на рынке Украины совмещен "японский" атмосферный двигатель на 192 силы и "австралийский" агрегат на 3,3 литра.