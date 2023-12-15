В Кропивницком во время тревоги раздались взрывы

В Кропивницком прогремели взрывы. В Воздушных силах предупреждали о движении ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Суспільне ".

"В Кропивницком слышны звуки взрывов, сообщают корреспонденты "Суспільного", - пишет издание.

Стоит добавить, что пока другие подробности ситуации не раскрываются. Официальные лица также пока ничего не комментировали.

Что говорят в Воздушных силах

В 16:27, из-за угрозы применения авиационных средств поражения, была объявлена воздушная тревога в:

Днепропетровской;

Запорожский;

Херсонской;

Николаевской;

в Кировоградской областях.

Позже пресс-служба предупредила о ракете, которая летела в направлении Кривого Рога, однако затем изменила направление на Кропивницкий. Гражданских призывали перейти в укрытие.

В 16.57 в Кировоградской области объявили отбой воздушной тревоги.

По данным городского головы Кропивницкого Андрея Райковича, во время воздушной тревоги защитники неба уничтожили ракету в Кропивницком районе.

Российские обстрелы по территории Украины

Противовоздушная оборона остается приоритетом в отношении помощи от наших партнеров и союзников. В частности, это неоднократно становилось одной из главных тем для переговоров во время заседания "Рамштайн".

Как рассказали в Главном управлении разведки Украины, враг накапливает ракеты для повторения массированных ударов, впрочем, масштабы обстрелов будут меньше.

По словам представителя Воздушных сил Юрия Игната, согласно данным ГУР, у России осталось около 900 высокоточных дальнобойных ракет - несколько сотен каждого типа.