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В Кропивницком слышали взрывы, жителей предупреждали о ракете

Фото: в Кропивницком раздался взрыв (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Кропивницком прогремели взрывы вечером 24 декабря. Военные предупреждали жителей о вражеской ракете в сторону города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне" и Воздушные силы.

По предварительной информации, в городе прогремело по меньшей мере два взрыва.

Незадолго до взрывов Воздушные силы предупредили жителей Кропивницкого, что в сторону города движется вражеская ракета. Кроме того, в направлении Кропивницкого движутся и ударные дроны россиян, которые они запустили с юга.

Пока что власти города и региона, а также военные не комментировали ситуацию.

Напомним, также сегодня вечером россияне атаковали Украину ударными дронами. Сначала сообщалось об угрозе дронов в Херсонской и Николаевской областях. Позже угроза распространилась на несколько других регионов, включая Кировоградскую область.

Кроме того, в ночь на 24 декабря россияне также атаковали Украину ударными дронами. Тогда оккупанты запустили 15 дронов из Приморско-Ахтарска.

Украинские военные работали по вражеским целям в пределах Николаевской, Кировоградской, Запорожской, Днепропетровской и Хмельницкой областей. В общей сложности удалось сбить 14 из 15 вражеских беспилотников.

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