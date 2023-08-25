В Кропивницком прозвучал взрыв, на месте работают спасатели и полиция

В Кропивницком был слышен взрыв вчера поздно вечером, 24 августа. На месте происшествия работают спасатели и полиция.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Кировоградской ОВА Андрея Райковича.

"Друзья, без паники. О звуке взрыва, о котором пишете в сетях. Службы ГСЧС и полиция работают. Подробности сообщим", - заявил Райкович.

Ночная атака на Украину 24 августа

Российские войска в ночь с 24 на 25 августа атаковали несколько регионов Украины. Так, сообщалось о взрывах в Запорожье во время воздушной тревоги.

Также врывы были слышны в Одессе. По данным Воздушных сил ВСУ, их причиной являлась работа украинских сил ПВО.

Кроме того, ранее 24 августа, россияне ударили ракетами по Днепру. В результате атаки пострадали 10 человек.

Также были повреждены: банк, заправка, гостиница, агрофирма, производство мебели, админздание, также изуродованы 15 киосков.