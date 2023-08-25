В Кропивницком прозвучал взрыв, на месте работают спасатели и полиция
В Кропивницком был слышен взрыв вчера поздно вечером, 24 августа. На месте происшествия работают спасатели и полиция.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Кировоградской ОВА Андрея Райковича.
"Друзья, без паники. О звуке взрыва, о котором пишете в сетях. Службы ГСЧС и полиция работают. Подробности сообщим", - заявил Райкович.
Ночная атака на Украину 24 августа
Российские войска в ночь с 24 на 25 августа атаковали несколько регионов Украины. Так, сообщалось о взрывах в Запорожье во время воздушной тревоги.
Также врывы были слышны в Одессе. По данным Воздушных сил ВСУ, их причиной являлась работа украинских сил ПВО.
Кроме того, ранее 24 августа, россияне ударили ракетами по Днепру. В результате атаки пострадали 10 человек.
Также были повреждены: банк, заправка, гостиница, агрофирма, производство мебели, админздание, также изуродованы 15 киосков.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.