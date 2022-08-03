В Кропивницькому в ресторані сталася стрілянина, є поранений

Фото: в Кропивницькому в ресторанів сталася стрілянина, є поранений (ssu.gov.ua)

В одному з ресторанів Кропивницька сталася стрілянина. З рушниці поранили чоловіка.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Повідомлення до поліції щодо стрілянини надійшло об 11:30. "Потерпілого направили до лікарні. На місці працюють поліцейські. Всіх учасників встановили", - заявила речниця Національної поліції області Віталіна Бевзенко. За цією справою було розпочато кримінальне провадження. Правоохоронці кваліфікували інцидент, як замах на вбивство.