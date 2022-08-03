ua ru
Ср, 03 августа News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Кропивницком в ресторане произошла стрельба, есть раненый

Новина українською →
Среда 03 августа 2022 15:54
В Кропивницком в ресторане произошла стрельба, есть раненый Фото: в Кропивницком у ресторанов произошла стрельба, есть раненый (ssu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

В одном из ресторанов Кропивницка произошла стрельба. Из ружья ранили мужчину.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Сообщение о стрельбе поступило в полицию в 11:30.

"Пострадавшего направили в больницу. На месте работают полицейские. Всех участников установили", - заявила пресс-секретарь Национальной полиции области Виталина Бевзенко.

По этому делу было начато уголовное производство. Правоохранители квалифицировали инцидент как покушение на убийство.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно в канадской провинции Британская Колумбия неизвестный мужчина устроил массовую стрельбу по бездомным.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram

Читайте РБК-Украина в Google News
Украина Кропивницкий
NEWS
Карта войны в Украине от британской разведки: ситуация на фронтах на 3 августа
Карта войны в Украине от британской разведки: ситуация на фронтах на 3 августа
DAILY
Михаил Самусь: Группировка россиян на двух направлениях фактически уже в окружении
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Михаил Самусь: Группировка россиян на двух направлениях фактически уже в окружении