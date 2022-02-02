У Кропивницькому горіла багатоповерхівка: є загиблий і постраждалі

Повідомлення про пожежу у квартирі на другому поверсі 9-поверхового будинку по вулиці Попова у Кропивницькому надійшло до Служби порятунку близько 16:00. Прибулі рятувальники локалізували загоряння через 40 хвилин, а ще через 15 хвилин вогонь був повністю ліквідований. До гасіння залучалися 28 осіб та 7 одиниць спецтехніки.

В результаті пожежі загинула одна людина. Постраждалих троє, в тому числі дві дитини. Загрози несучим конструкціям будинку немає.

За даними місцевих ЗМІ, пожежа могла статися в результаті вибуху газу. Як зазначають очевидці, біля під'їзду, де сталося загоряння, стояла машина газової служби і її співробітники проводили якісь роботи.

За інформацією видання "Гречка", в результаті вибуху пошкоджено 20 квартир і розбито 70 вікон. Постраждалі-дівчатка 8 і 13 років, а також співробітник газової служби - госпіталізовані.

На місці події працюють правоохоронці. Вирішується питання про відселення мешканців багатоповерхівки. За словами представника міської ради Сергія Якуніна, людей готова прийняти готель "Турист".

Фото: у Кропивницькому сталася пожежа в багатоквартирному будинку (facebook.com/MNS.GOV.UA)