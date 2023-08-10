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Шаг, который давно перезрел. У Зеленского призвали выгнать Россию из ООН

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Украина, Четверг 10 августа 2023 20:24
Шаг, который давно перезрел. У Зеленского призвали выгнать Россию из ООН Фото: Украина призвала изгнать Россию из ООН (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Украина в очередной раз призывает Организацию Объединенных Наций лишить Россию права вето и исключить из Совета Безопасности ООН.

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в Twitter.

"Путинская Россия не только стала покровителем террористических группировок и военных преступников по всему миру, но и продолжает заниматься интоксикацией международных организаций. Уже понятно: Кремль превратил вето в Совете Безопасности ООН в инструмент торговли со странами со специфическими режимами и патологической склонностью к военным преступлениям", - отметил Подоляк.

По его словам, сейчас каждый, кто хочет совершить теракт, закупить ракетные технологии в обход санкций, продать сырье в зону конфликтов, знает, что может найти поддержку в России, а любая реакция ООН тем временем будет мгновенно заблокирована.

"Органы глобальной безопасности должны быть очищены. Первый шаг уже давно перезрел - пора наконец лишить Россию права вето и исключить из Совета Безопасности ООН", - подчеркнул он.

Напомним, что, по данным МИД Украины, Россия стала частью Совбеза ООН незаконно.

Кроме того, мы сообщали, что Россия пыталась помешать созыву Совета Безопасности ООН, на котором обсуждался подрыв дамбы Каховской ГЭС.

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