В шаге от фронта. Как города вблизи Бахмута живут под вражеским огнем

Тактика "выжженной земли" – это метод ведения войны, предусматривающий уничтожение противником всего, что формирует жизнеобеспечение, а также военных и гражданских. Такая методика считается международным преступлением. Это черная буря, стирающая за собой все живое и дышащее, что годами формировало историю. И она не щадит ни взрослых, ни детей – все и вся идет "под ноль".

Когда российская армия вторглась на территорию Украины, она прогадала с ключевыми моментами: украинское общество не ждало "освободителей", а ВСУ имело время, чтобы аккумулировать силы и дать отпор "второй армии мира".

Диктатор соседней страны, мечтающий показать всему миру свою силу, не привык проигрывать. Поэтому тактика "выжженной земли" стала рабочим способом войны российской армии. Мариуполь, Северодонецк, Рубежное, Бахмут почувствовали, что это. Сегодня их опыт продолжается в других населенных пунктах, к которым подходят войска врага.

"Если Бахмут падет, то в Часовом Яру будут тяжелые бои. Но мы этого не допустим"

Когда едешь по Часовому Яру, ловишь флешбэки из Бахмута, который враг с лета пробивает тяжелым вооружением, создавая апокалиптические условия на свободной земле. Последние недели, после продвижения вражеской армии, город Часов Яр все чаще стал попадать под обстрелы минометов, РСЗО, а также ракет.

"Мы как раз шли за гуманитарной помощью, взять себе продукты и одежду, когда начались взрывы. Побежали с мужем в подвал. Хорошо, что успели, потому что так не знаю, что было бы. Наши друзья погибли", – рассказала местная жительница Валентина, которую мы встретили возле одного из разбомбленных домов.

Она работала продавщицей, ее муж – механиком. Знали, что война есть, но "где-то далеко" от их города. Признаются, что до февраля не считали Россию врагом, но теперь понимают, как ошибались.

"Жили себе. Никого не трогали. У нас и родственники есть в Москве, мы с ними общались, никогда не желали зла, а тут такое… После первых прилетов позвонила брату в РФ. Он мне не поверил, начал винить. Мы больше не общаемся. Я вообще не понимаю, как мы все годы могли так ошибаться в наших соседях", – нервно говорит Валентина.

Это феномен восточного региона – несмотря на войну, которая длится 9 лет, местные до последнего не верят во враждебность соседней страны. Осознание приходит в момент прилета ракеты. Часов Яр, в котором когда-то родился символ советской эпохи Иосиф Кобзон, ежедневно переоценивает "российско-украинское братство". Проезжая по улицам города, мы видим эту цену: разбитые и черные после огня многоэтажки; кучки кирпича или дыры в школах и детсадах после прилета снарядов.

Последствия обстрелов в Часовом Яру (Фото: GettyImages)

В середине марта из Часового Яра были эвакуированы все дети. Большинство остающихся – пенсионеры. Говорят, что им некуда ехать. Их родители застали войну, они тоже. Чтобы последующие поколения не погибали от российских пуль – украинские военнослужащие сегодня подставляют свое тело.

В Бахмуте, в 12 километрах от Часового Яра, продолжаются самые ожесточенные бои, от которых зависит дальнейшая судьба следующих населенных пунктов.

"До линии столкновения достаточно малое расстояние – менее 10 километров, поэтому достает любая ствольная артиллерия. Если Бахмут падет, то высока вероятность ожесточенных боев в Часовом Яру. Но украинские войска делают все для того, чтобы этого не произошло", – отметил в комментарии РБК-Украина боец бригады оперативного реагирования НГУ "Рубеж" Павел Сторожук.

Уже 10 месяцев украинские военные держат крепкую оборону в Бахмуте, не допуская врага в другие города. Покидая Часов Яр, мы слышим усталое, но уверенное слово бойца: "Да удержим!".

"Не хочу видеть здесь Россию"

Через 15 километров после Часового Яра оказываемся в Константиновке. В промышленном городе в начале 2000-х жило до 100 тысяч человек. Сегодня он почти опустошен, в частности, после того как враг ударами тяжелого вооружения начал уничтожать все вокруг.

Здесь последствия войны менее сокрушительны, по сравнению с Часовым Яром. Хотя "прилетов" с каждым днем становится больше. Видим перед собой здание, в котором когда-то учились дети. После удара ракеты в ней осталась дыра, сквозь которую видна вся идеология "русского мира": уничтожить, навязать, подавить. Эта школа теперь сможет научить только называть врага своим именем.

По дороге дальше видим рынок. Даже он утих на фоне новостей об обстрелах. Людей мало. А желающих эвакуироваться за последнюю неделю стало в пять раз больше.

В центре рынка увидели пожилую женщину, которая закрывала свой магазин после рабочего дня. Она живет севернее города, куда однажды прилетело рядом с ее домом. "Да страшно было. Весь дом затрясло. Нам повезло, что не в наш ударили. Теперь думаем, если что, то садимся в авто и едем в Винницкую область. Хотя совсем не хочется", – поделилась Ольга с изданием.

Ее семья, говорит женщина, никогда не поддерживала "русский мир". В Константиновке большинство людей русскоязычные, но женщина никогда не сталкивалась с "утиском" со стороны других, а вот от ударов вражеских ракет жить лучше не стало. "Я не хочу здесь видеть Россию", – эмоционально воскликнула женщина.

Эти слова нашли поддержку среди людей на рынке. Татьяна, яркая и разговорчивая женщина, была одна из них: согласилась с землячкой. Когда мы к ней подошли, она кормила голубей. "Вы только не говорите, что мы так хлеб разбрасываем... Просто и птиц тоже надо кормить", – говорит она.

На вопрос, планирует ли покидать город, услышали категорическое "нет". "Почему я должна отсюда уезжать? Это моя земля, мой дом. Мы здесь будем до последнего", – заявила она.

Кажется, все желающие уже покинули этот город. Все больше магазинов закрывается, все меньше становится рабочих мест. Те же, кто остаются, либо держатся за работу, либо "не видят смысла" покидать населенный пункт, "пока здесь нет второго Бахмута".

Пока украинские военные держат оборону, сюда не смогут добраться оккупационные силы. Но у них есть другие способы терроризма – обстрел города гаубицами, РСЗО, ракетами. Военные говорят, что они это делают с перспективой на будущее. Чтобы в случае приближения линии фронта было меньше зданий, в которых могли бы закрепиться украинские военные. Также россияне пытаются с помощью беспилотников пробить пункты и ангары с техникой. Но не успевают, потому что их сбивают.

Проезжая по улицам города, видим как на солнце сверкают надписи на стенах домов: "Константиновка – это Украина", "Российский солдат, уходы". На остановке общественного транспорта изображен голубовато-желтый флаг. Здесь не ждут "русский мир", а хотят, чтобы он исчез навсегда.

За 20 км до линии фронта

Звук сирены гудит на весь город. "Внимание, воздушная тревога", – сообщает мобильное приложение. Последние недели ситуация на восточном направлении фронта усложнилась. Это чувствуют и жители Краматорска, для которых сирена стала постоянным суточным сопроводителем – город чаще подвергается враждебным обстрелам.

"Взрывные" новости были несколько дней назад, когда российская ракета попала в жилой дом в центре города. Удар был такой силы, что проснулись все жители вокруг. Тогда погиб один пенсионер, еще 9 человек получили ранения.

Вместо крепкой многоэтажки осталось полуживое здание и разбросанные вокруг квартирные вещи жителей. Люди удивляются, почему российская армия, позиционирующая свою войну как "освободительную", так жестоко убивает гражданских. "Но ведь здесь жили люди, зачем они сюда били", – задает риторический вопрос мужчина из соседнего дома, который видел удар ракеты.

Он сразу прибежал на место происшествия, чтобы, возможно, чем-нибудь помочь. Впрочем, там уже были спасатели, выполнявшие свою работу. Один за другим, под угрозой повторного удара, работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям начали подниматься по лестнице к только что поврежденным квартирам. Они искали людей, которые могли попасть под завалы. Так вывели Ларису, которая в момент удара собиралась на работу и уже надела верхнюю одежду, когда ракета попала в их подъезд.

Ее мужа Олега вывели следующим. Он был в нижнем белье, когда спасатели подсказывали, как осторожнее выйти из разбитой квартиры. Когда Лариса и Олег увиделись уже внизу у дома, крепко обнялись. Наверное, эти объятия они запомнят надолго. Ведь неизвестно, были бы они, если россияне ударили чуть севернее дома.

Таких объятий уже не будет у 60-летнего мужчины, который жил поближе к эпицентру удара. Он погиб на месте взрыва. Его тело лежит рядом со зданием, покрытое белым одеялом, чтобы не пугать посторонних "зрителей". Рядом стоят полицейские, уже привыкшие к таким новостям. Еженедельно по краматорским жилым домам прилетает что-то тяжелое.

Согласно данным Deepstate, от Краматорска до линии фронта сейчас около 20 километров. Россияне пытаются добраться в областной центр, чтобы зафиксироваться в регионе и уже из него направляться в другие области Украины. Если еще в феврале прошлого года президент РФ Владимир Путин ориентировался на захват Киева, то сегодня он пытается захватить хотя бы Донецкую область.

Военные, работающие на Бахмутском направлении, держат линию обороны, в частности, для того, чтобы враг не продвинулся на краматорскую агломерацию. Пресс-офицер бригады оперативного назначения НГУ "Рубеж" Максим Таран рассказал, что сейчас россияне проводят активные наступательные действия.

"Они хотят провести большие наступательные действия для того, чтобы захватить максимальную территорию, потому что их наступательный потенциал не вечен. У них начинается новая волна мобилизации, на сбор этих сил нужно время. А мы скоро можем начать контрнаступление. Поэтому они и хотят к этому взять больше территории", – отметил он.

Впрочем, украинские войска в очередной раз портят планы врага, поэтому россиянам постоянно приходится менять тактику и маршруты действий. Не в силах победить украинское войско в прямых боях, оккупанты кошмарят гражданское население ударами тяжелого вооружения. Так под удары попадают, в частности, Краматорск, Часов Яр и Константиновка.