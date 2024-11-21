В шаге от Евро. Женская сборная Украины назвала состав на финал плей-офф квалификации

Главный тренер женской национальной команды Украины Владимир Пятенко объявил имена футболисток, которые будут готовиться к матчам второго раунда плей-офф квалификации к чемпионату Европы-2025.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Украинской ассоциации футбола .

В решающих поединках, где будет определяться судьба путевки в финал, "сине-желтые" встретятся с футболистками Бельгии. Первая, номинально домашняя для украинок игра, состоится 29 ноября на стадионе "Мардан" в турецкой Анталье. Начало – в 19:00 по киевскому времени.

Ответный матч команды сыграют 3 декабря в бельгийском Львене. Встреча на стадионе "Ден Дреф" начнется в 21:15 по Киеву.

Тренер нашей команды рассчитывает в этих поединках на 24 игрока. Наибольшее представительство имеют действующий чемпион Украины – полтавская "Ворскла" и харьковский "Металлист 1925" – по 7 футболисток. Также в списке шесть легионерок. Три из них выступают в Турции, причем за один клуб – "Фомгет". Остальные представляют чемпионаты Словении, Франции и Шотландии.

Список вызванных футболисток на матч плей-офф квалификации к Евро-2025 Украина - Бельгия:

Вратари: Самсон, Бондарчук, Келюшик

Защитницы: Корсун, Котик, Подольская, Шайнюк, Басанская, Шматко, Деркач

Полузащитницы: Гирин, Андрухив, Семкив, Калинина, Химич, Шевчук, Апанащенко, Панцулая, Петрик, Козлова, Малахова

Нападающие: Кравчук, Овдийчук, Глущенко

Плей-офф Евро-2025: что известно

В плей-офф квалификации к Евро-2025 украинки пробились через Лигу наций. Там наша сборная финишировала второй в квартете с Уэльсом, Хорватией и Косово.

В первом раунде "сине-желтые" одолели сборную Турции. Матч на выезде завершился вничью – 1:1. А в номинально домашнем поединке в молдавском Кишиневе украинки выиграли – 2:0.

Сборная Бельгии в первом раунде плей-офф обыграла команду Греции (0:0, 5:0). Бельгийки являются фаворитками противостояния. В рейтинге сборных ФИФА они находятся на 20-й строчке, тогда как сборная Украины – 35-я.

Финальная часть чемпионата Европы состоится в июле 2025 года в Швейцарии. Жеребьевка турнира состоится 16 декабря.