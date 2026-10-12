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Шаг в ЕС: Рада приняла важный закон об образовании для нацменьшинств

14:23 12.10.2026 Пн
1 мин
aimg Елена Чупровская
Фото: Рада приняла закон об образовании нацменьшинств (Getty Images)

Верховная Рада приняла закон об образовательных правах нацменьшинств. От этого зависит, сможет ли Украина открыть следующие этапы переговоров по вступлению в ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Веховную Раду Украины.

Депутаты проголосовали за законопроект №16119 в целом. Он регулирует вопросы образования для национальных сообществ.

"За проголосовало 266 народных депутатов", - говорится в заявлении ВР.

Главе Верховной Рады поручили безотлагательно подписать документ и направить его на подпись президенту.

Что это меняет для переговоров с ЕС

Принятие закона - необходимое условие, чтобы разблокировать евроинтеграционные процессы.

Благодаря этому, Украина сможет открыть второй и третий переговорные кластеры. Это должно произойти на ближайшей межправительственной конференции.

Как сообщало РБК-Украина, законопроект №16119 зарегистрировали в парламенте 1 октября.

Украинский и дальше остается государственным языком образовательного процесса, а изменения касаются языков нацменьшинств, которые являются официальными языками ЕС. Российского среди них нет.

Напомним, посол Украины в Венгрии Федор Шандор в интервью РБК-Украина рассказал о сроках выполнения договоренностей с Будапештом.

Изменения по первым пяти пунктам должны были внести в законодательство в сентябре, а остальные вопросы согласовать до мая 2027 года.

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