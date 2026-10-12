Шаг в ЕС: Рада приняла важный закон об образовании для нацменьшинств

Депутаты проголосовали за законопроект №16119 в целом. Он регулирует вопросы образования для национальных сообществ.

"За проголосовало 266 народных депутатов", - говорится в заявлении ВР.

Главе Верховной Рады поручили безотлагательно подписать документ и направить его на подпись президенту.

Что это меняет для переговоров с ЕС

Принятие закона - необходимое условие, чтобы разблокировать евроинтеграционные процессы.

Благодаря этому, Украина сможет открыть второй и третий переговорные кластеры. Это должно произойти на ближайшей межправительственной конференции.

Как сообщало РБК-Украина, законопроект №16119 зарегистрировали в парламенте 1 октября.

Украинский и дальше остается государственным языком образовательного процесса, а изменения касаются языков нацменьшинств, которые являются официальными языками ЕС. Российского среди них нет.