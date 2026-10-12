Шаг в ЕС: Рада приняла важный закон об образовании для нацменьшинств

Верховная Рада приняла закон об образовательных правах нацменьшинств. От этого зависит, сможет ли Украина открыть следующие этапы переговоров по вступлению в ЕС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Веховную Раду Украины.
Депутаты проголосовали за законопроект №16119 в целом. Он регулирует вопросы образования для национальных сообществ.
"За проголосовало 266 народных депутатов", - говорится в заявлении ВР.
Главе Верховной Рады поручили безотлагательно подписать документ и направить его на подпись президенту.
Принятие закона - необходимое условие, чтобы разблокировать евроинтеграционные процессы.
Благодаря этому, Украина сможет открыть второй и третий переговорные кластеры. Это должно произойти на ближайшей межправительственной конференции.
Как сообщало РБК-Украина, законопроект №16119 зарегистрировали в парламенте 1 октября.
Украинский и дальше остается государственным языком образовательного процесса, а изменения касаются языков нацменьшинств, которые являются официальными языками ЕС. Российского среди них нет.
Напомним, посол Украины в Венгрии Федор Шандор в интервью РБК-Украина рассказал о сроках выполнения договоренностей с Будапештом.
Изменения по первым пяти пунктам должны были внести в законодательство в сентябре, а остальные вопросы согласовать до мая 2027 года.