Через кризу в "зеленій" енергетиці проекти ВЕС за кошти європейців можуть зупинитись, - ЄУЕА

"Гарна новина (будівництво, - ред.), не зважаючи на ті виклики, які сьогодні стоять перед виробниками і інвесторами ВДЕ та ускладнюють залучення зовнішнього фінансування через нестабільну та непрогнозовану державну політику", - вказують в агентстві.

Вони нагадали, що на Тилігульській ВЕС будуть встановлені вітротурбіни компанії Vestas, потужністю 6 МВт кожна. Будівельні роботи почнуться в березні та триватимуть до кінця 2021 року.

При цьому вони підкреслили, що будівництво вітростанції відбувається за кошти від залучених раніше єврооблігацій, тому через кризу неплатежів є ризик, що більше іноземних інвестицій в даний сектор не буде.

"Сподіваємось, що ситуація в секторі відновлюваної енергетики стабілізується і вкладені інвестиції будуть лише початком для пожвавлення сектору, оскільки відсутність сталості у державній політиці позначатиме, що така інвестиція може стати останньою у сфері ВДЕ", - зазначила директорка ЄУЕА Олександра Гуменюк.