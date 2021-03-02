Из-за кризиса в "зеленой" энергетике проекты ВЭС за средства европейцев могут остановиться, - ЕУЭА

"Хорошая новость (строительство, - ред.), несмотря на те вызовы, которые сегодня стоят перед производителями и инвесторами ВИЭ и затрудняют привлечение внешнего финансирования через нестабильную и непредсказуемую государственную политику", - указывают в агентстве.

Они напомнили, что на Тилигульской ВЭС будут установлены ветротурбины компании Vestas мощностью 6 МВт каждая. Строительные работы начнутся в марте и продлятся до конца 2021 года.

При этом они подчеркнули, что строительство ветростанции происходит за средства от привлеченных ранее еврооблигаций, поэтому из-за кризиса неплатежей является риск, что больше иностранных инвестиций в данный сектор не будет.

"Надеемся, что ситуация в секторе возобновляемой энергетики стабилизируется и вложенные инвестиции будут только началом для оживления сектора, поскольку отсутствие постоянства в государственной политике отмечает, что такая инвестиция может стать последней в сфере ВИЭ", - отметила директор ЕУЭА Александра Гуменюк.